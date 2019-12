LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | prova stratosferica di Ford! Terzo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:18 L’elvetico si difende bene, chiudendo a 1″46 da Ford, tocca a Tumler. 18:16 Male l’austriaco che è ultimo tra quelli arrivati con 2″32 di ritardo. Ora Caviezel. 18:14 Schwartz al cancelletto di partenza dopo un minuto di pausa. 18:12 Non fortunato l’azzurro che becca un principio di nebbia nella parte conclusiva.terminata in 11ma posizione a 1″70 da Ford ma davanti a Pinturault. 18:10 360 dello scandinavo che poi inforca. Non appena sistemeranno il palo abbattuto sarà la volta del nostro De Aliprandini. 18:09 Ligety perde tantissimo nel finale ma si piazza comunque in quarta posizione a 61 centesimi dal connazionale in testa. Ora il norvegese Windingstad. 18:07 L’elvetico fa lo stesso identico tempo di Muffat-Jeandet. Attenzione alla discesa del beniamino di casa Ted Ligety. 18:05 Il ...

