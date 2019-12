LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | prova stratosferica di Ford! Terzo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:29 Troppo cauto Tonetti che non sfrutta il miglioramento della visibilità e finisce penultimo a 2″62 dal primo. Altro americano in gara: Cochran-Siegle. 18:27 Partito Tonetti. 18:25 Read si difende bene e si colloca dodicesimo con un ritardo di 1″68. Ora la pausa e poi ilitaliano in gara, Riccardo Tonetti. 18:24 Scivolata per Moelgg che aveva intertempi interessanti da top10, tanto rammarico per l’italiano. Pronto a partire Read. 18:22 I tempi si sono notevolmente alzati come dimostra lo stesso Noger, ultimo a 3″11 da Ford. Seguiamo la discesa del secondo azzurro, vale a dire Moelgg. 18:21 Male il tedesco che è ultimo a 2″42 dalla vetta, ora Noger. 18:19 Tantissimi errori per Tumler che viene sbalzato via dalla neve e non conclude la. Al cancelletto di partenza Schmid. 18:18 L’elvetico si ...

