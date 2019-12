LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | prova stratosferica di Ford! Terzo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LADEL SUPERG FEMMINILE DI LAKE LOUISE 19.09 Giulio Bosca chiude oltre la 50esima posizione a 3.30 18.59 Simon Maurberger chiude 35esimo a 4.52 da Ford 18:58 Male Ballerin che chiude 31° a 3″80 dalla vetta. 18:52 Prossimi italiani in gara: Ballerin con il 43, Maurberger con il 45, Zingerle con il 48 e Bosca con il 51. 18:50 Nulla da fare per l’azzurro che è ultimo a 3″91 dalla vetta, difficilmente arriverà la qualificazione. 18:49 Partito finalmente Paris! 18:47 Manche ancora sospesa, la nebbia non migliora. 18:44 Gara interrotta per la nebbia proprio prima della partenza di Paris, non una bella notizia. 18:43 Austriaco 22° a 2″88. Jansrud non parte e quindi toccherà subito al nostro Paris. 18:42 Out Kilde, è la volta di Mayer. 18:41 Partito il norvegese Kilde. 18:39 Maes ...

