LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | prova stratosferica di Ford!

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:01 Esce anche il tedesco, che già aveva commesso un errore grave alla terza porta. Ora il norvegese Haugen. 18:00 Olsson perde tanto nella parte bassa, anche a causa di una visibilità che sta peggiorando e si posiziona a 1″13 dalla vetta. Scende il tedesco Luitz. 17:58 Nooo, che peccato! Odermatt a metà gara era sui tempi di Ford ma in una curva a sinistra si inclina troppo ed è out. Tocca allo svedese Olsson. 17:56 Buonissimadel norvegese che si inserisce alle spalle dell’americano di appena 23 centesimi. Ora il vincitore del SuperG Odermatt. 17:54 ManchediLo statunitense straccia il tempo dello sloveno e si porta al comando con 71 centesimi di vantaggio. Vediamo Kristoffersen cosa si inventa. 17:52 Gara discreta dello svizzero che chiude a 52 centesimi da Kranjec. Ora il padrone di casa ...

