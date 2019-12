LIVE Sci alpino | GIgante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Pinturault favorito | De

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di– La cronaca del super-G diBuongiorno e benvenuti alladeldi, Colorado (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci. Dalle ore 17.45 italiane andrà in scena la prima manche della gara odierna che, quindi, andrà a concludere il lungo weekend di gare sulla pista denominata Birds of Prey. Cala il sipario, dunque, sulla trasferta in Nord America del Circo Bianco, che nella prossima settimana sarà impegnato in Val d’Isere per due prove tecniche. Dopo il superdi venerdì e la discesa di ieri, il programma propone il secondodella stagione, dopo quello d’esordio di Soelden che aprì l’annata. In quel caso il successo andò al francese Alexis, in grado di avere la meglio del connazionale ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: podio per una splendida Marsaglia! Vince Schmidhofer d… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: podio ad un passo per Marsaglia! Schmidhofer prima dava… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: podio ad un passo per Marsaglia! Schmidhofer prima dav… -