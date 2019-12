LIVE Pesaro-Olimpia Milano 65-71 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | Rodriguez sale in

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:17 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e buona serata. Finisce qui!!!vince a fatica contro unache perde sì la dodicesima in fila ma lo fa a testa altissima. Decisivo nell’ultimo quartoche chiude con 16 punti e 6 assist. Perpositivo il contributo di Moraschini (13 punti) e Brooks (9 con 6 rimbalzi). I padroni di casa ci hanno creduto fino all’ultimo, spinti dai 15 punti di Mussini e dagli 11 di Barford. 65-71 Mussini chiude con il 2/2 dalla lunetta. 63-71 2/2 per l’ex Reggio Emilia. Sbaglia la tripla Barford, poi fallo su Della Valle a 17″ dal termine. Partita ormai finita. 63-69 2/2 e 12 punti per lui. Fallo su Moraschini che dalla lunetta può mettere unaipoteca sulla vittoria. 63-67 2/3 per l’americano. Fallo su tiro da 3 di! ...

