LIVE Pesaro-Olimpia Milano 16-17 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | meneghini avanti

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-23 Roll a segno col jumper dall’angolo. Timeout. 16-21 Biligha rompe il digiuno ben servito dal Chacho Rodriguez. Un solo canestro dal campo in questo periodo. Polveri bagnate per entrambe le squadre in questi primi 2′ del secondo quarto. 16-19 Brooks servito bene a centro area da Rodriguez segna in avvicinamento. INIZIA IL SECONDO QUARTO. Non va la tripla di Chapman. Finisce il primo quarto. Meno di un minuto al termine di un primo quarto molto equilibrato. 16-17 Tripla di Zanotti! 4/6 da 3 per. 13-17 Altro fallo pesarese, liberi per White che fa 2/2. 13-15 1/2 per l’azzurro. Liberi per Brooks, conche ha già raggiunto il bonus a 3′ dal termine della frazione. 13-14 1/2 per l’ex Roseto. Liberi per Eboua. Possibilità di pareggio per i padroni di casa. 12-14 Gioco da 4 punti ...

viverepesaro : LIVE Carpegna Prosciutto Pesaro-Armani Exchange Milano, Secondo Periodo al via! - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: palla a due alla Vitifrigo Arena - #Pesaro-Olimpia #Mi… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: palla a due alla Vitifrigo Arena - #Pesaro-Oli… -