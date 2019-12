LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | si comincia! Azzurri a caccia di medaglie per il

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 18.00: Entrano le atlete della prima semifinale dei 50 stile libero donne. ANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 DEN GANTRIIS Emily 29 MAY 1999 24.95 2 BLR KARAKOUSKAYA Nastassia 01 AUG 1996 24.54 3 FRA GASTALDELLO Beryl 13 FEB 1995 24.16 4 GBR HOPKIN Anna 24 APR 1996 23.81 5 FRA HENIQUE Melanie 22 DEC 1992 23.93 6 POL WASICK Katarzyna 22 MAR 1992 24.30 7 POL FIEDKIEWICZ Kornelia 05 AUG 2001 24.76 8 SLO KLANCAR Neza 19 FEB 2000 24.97 17.57: L’atmosfera al Toolcross Swimming Center si scalda, lo show sta per cominciare. 17.55: Sarà la volta della finale dei 200 rana donne con Martina Carraro e Francesca Fangio che punteranno al podio. 17.52: A seguire vi ...

