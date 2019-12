LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | pioggia di podi per l’Italia Azzurri secondi nel

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE FINALE DEGLIIL RIEPILOGO DELLA GIORNATA DI CHIUSURA LE DICHIARAZIONI DI SIMONA QUADARELLA IL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE E’ tutto per questa. Chiudiamo qui da Glasgow, grazie per averci seguito e un appuntamento a quel che sarà. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.12: Glichiudono dunque questa rassegna continentale con 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Record di medaglie (20). La Nazionale è seconda nel medagliere alle spalle della Russia, dominante nell’ultimo giorno (13-5-4). Oggi è arrivato l’oro di Quadarella, gli argenti di Miressi, Di Liddo e della staffetta mista femminile e il bronzo di Martina Carraro nei 200 rana. 20.10: Squalifiche per Germania, Norvegia e Finlandia. Dunque la Russia vince in 1’30″63 a precedere ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: Quadarella OROO!!! Miressi-Di Liddo e 4×50 mista donne d’ARGENTO e Carraro di B… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: Quadarella OROO!!! Miressi-Di Liddo d’ARGENTO e Carraro di BRONZO!! - #Nuoto… - Agenparl : Europei. Report #Semifinali e #Finali 5^ giornata. Live - -