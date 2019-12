LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | Pieno di finali per gli azzurri! Ok

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO QUANTO COSTA ORGANIZZARE GLIDI2022 A ROMA 12.32: Si chiude qui, con l’ennesimodi qualificazioni per semiper le azzurre, l’ultima sessione di batterie dell’Europeo. Appuntamento alle 18 per l’ultima sessione di. Buona domenica! 12.32: Il greco Christou con 23″59 batte l’ungherese Szentes e va in semifinale nei 50 dorso uomini 12.28: Squalifica per Norvegia e Austria. Ecco leste della 4×50 mista donne: Russia, Italia, Gbr, Polonia, Danimarca, Svezia, Francia, Finlandia 12.27: L’Italia domina la seconda semifinale vola in finale con il tempo di 1’45″84, secondo crono assoluto, a mezzo secondo dal record italiano 12.26: A metà ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 8 dicembre Carraro e Fangio in finale nei 200 rana! Quadarella e Razzetti ok. L… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 8 dicembre Carraro e Fangio in finale nei 200 rana! Pellegrini: no ai 400. L’It… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 8 dicembre, l’Italia si gioca la vittoria del medagliere! -