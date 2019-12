LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | Pellegrini | no 400 | sì staffetta

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 10.31: La slovena Pintar si impone nella prima batteria dei 50 stile in 25″11 10.28: I giudici sono a bordo vasca, si può iniziare l’ultima sessione di batterie 10.26: Due le semifinali della4×50 mista femminile con l’Italia che parte tra le favorite e non vuole rischiare in batteria schierando Scalia, Castiglioni, Di Pietro e10.25: Nella4×50 mista maschile al via Mora, Scozzoli, Codia e Orsi. Tre le batterie per otto posti in finale 10.24: Arriva adesso la notizia da bordo vasca: Federicanon farà i 400 stile libero 10.23: Sono sulla carta tre le azzurre iscritte alle batterie dei 400 stile libero donne con Federicache ancora non ha comunicato la rinuncia. Di sicuro saranno al via ...

