LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | l’Italia si gioca la vittoria del

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli azzurri in gara (8) – La presentazione della giornata (8) – Il medagliere aggiornato Buongiorno e bentrovati alladell’ultima giornata di gare deglidiin vasca corta. Nel Tollcross Swimming Center ultimi fuochi e l’Italia silanel medagliere. Gli azzurri sono secondi nel medagliere, preceduti dalla Russia (7-4-2), e sperano ancora di insidiare la selezione dell’Est o quantomeno mettere nel mirino il record di “metalli” (17 a Netanya ed a Copenaghen). Tante le possibilità. Si parte da chi in finale già c’è ovvero Alessandro Miressi nei 100 stile libero ed Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla. Miressi e Di Liddo si presentano con i migliori tempi ai nastri di partenza degli atti conclusivi e le chance ...

