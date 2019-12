LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | Carraro e Fangio in finale nei 200 rana!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 11.20: L’irlandese Johnston vince la prima batteria con 2’02″54 11.18: Partita la prima batteria dei 200 farfalla uomini. Nella quinta e ultima l’azzurro Razzetti 11.17: Queste le finaliste dei 200 rana femminile: Temnikova (Rus), Chikunkova (Rus), Vozel (Slo),(Ita), Renshaw (Gbr),(Ita), Blomsterberger (Den), Mamie (Sui) 11.16: Ci saranno due azzurre innei 200 rana donne.chiude seconda la quinta e ultima batteria con 2’21″01 alle spalle di Chikunkova (2’20″99) 11.15:in testa a metà gara 11.12: Bella rimonta di Martinanel. L’azzurra chiude seconda in 2’22″00, alle spalle di Temnikova, prima in 2’19″92. Quarta Pirovano in 2’23″52. ...

