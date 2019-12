LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | Avanzano Di Pietro e Sabbioni

oasport

11.11: A metà gara Pirovano terza, Carraro settima 11.09: La slovena Vozel vince la terza batteria in 2'20″99 davanti alla russa Chikunkova. Ora Carraro e Pirovano a caccia di un posto in finale 11.04: Vittoria per l'estone Romanjuk con 2'24″45 nella seconda batteria dei 200 rana davanti alla lituana Teterekova 11.01: La svedese Thormalm si aggiudica la prima batteria dei 200 rana in 2'26″64 10.57: Dopo una piccola pausa entrano a bordo vasca le protagoniste della prima batteria dei 200 rana. Nella quarta Carraro e Pirovano, nella quinta Fangio 10.54: Due gli azzurri qualificati per le semifinali,11mo e Mora 14mo. Questi i qualificati per la semifinale dei 50 dorso uomini: Kolesnikov, Diener, Ryan, Litchfield, Glinta,

