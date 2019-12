LIVE Cremona-Virtus Bologna 68-61 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | i locali cercano

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTOPPATA di Ethan Happ, poi fallo tecnico dellache regala un libero a. Djordjevic si infuria con l’arbitro. 71-63 Fallo di Gamble su Happ, 1/2 per il centro americano, non uno specialista in materia. 70-63 Quinto fallo della Vanoli, da qui in poi saranno sempre libera, Gaines infila entrambi i liberi 70-61 Saunders da centro area, per lui sono 21 punti. Prova a riprendere il largo, Djordjevic chiama l’ultimo time-out a 4 minuti dalla fine. 68-61 Due liberi diche riallunga. 66-61 Gaines in sospensione. 66-59 Grande canestro di Vojan Stojanovic che riporta il vantaggio dei lombardi a +5. 64-59 1/2 per Gaines che sbaglia il primo libero della sua partita. 64-58 Happ lotta sotto canestro e mette a segno la seconda marcatura consecutiva. Time-out chiesto dalla panchina della Segafredo con Djordjevic ...

