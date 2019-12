LIVE Cremona-Virtus Bologna 46-34 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | riparte il match

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-43 Markovic in penetrazione. 52-41 Akele da sotto. 50-41 Pippo Ricci riporta laa -9. 50-39 canestro di Michele Ruzzier che tocca la linea con il piede, solo due punti. 48-39 Doppia palla persa dalla Vanoli, Gamble segna da sotto dopo la rimessa di Markovic. 48-37 Parabola di Saunders, lo statunitense continua la sua splendida serata. 46-37 Ricci colpisce dall’arco. Inizia il secondo tempo, primo possesso per la. 19.03 26-14 il parziale del primo quarto, totalmente ad appannaggio dei biancazzurri locali, 20-20 nel secondo periodo. 19.00 Top scorer per VanoliSaunders con 15 punti seguono Akele e Stojanovic con 7 punti a testa. Per la Segafredo Gaines e Gamble a pari merito con 9. 18.52 Si chiude il primo tempo del Palaradi con la Vanoliin vantaggio su unabloccata soprattutto nel primo ...

