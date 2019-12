LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 8-6 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER13-7 Questa volta schiacciamente in rete l’opposto serbo, voliamo a +6. 12-7 Boskovic sparacchia fuori da seconda linea, mamma mia… 11-7 PIPE DI HILL,PRENDE DI TUTTO IN DIFESAAAA!! 10-7 ACE DI WOLOSZ E SI TORNA A +3! 9-7 Parallela interna di Egonu, Wolosz la lascia con muro a uno. 8-7 Ancora un attacco da posto quattro di Natalia. 8-6 Erroraccio in pipe di Kim, si va al time-out tecnico. 7-6 Natlia sfonda sul muro di De Kruijf, Sylla fatica a mettere palla a terra in attacco. 7-5 Fast di Arici, la bestia nera di ieri per Novara. 7-4 Invasione a rete di Lloyd. 6-4 Boskovic trova le mani di Hill. 6-3 ACE DI EGONU, ANDIAMO! 5-3 Primo tempo con De Kruijf, Wolosz enciclopedica ...

