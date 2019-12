LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 3-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PERLA CRONACA DELLA PARTITA:CAMPIONE DEL MONDO 15:07 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa stupendae vi ricorda l’appuntamento alle 16:30 con Civitanova-Sada Cruzeiro, atto conclusivo delpermaschile. 15:05 Egonu oggi ne ha messi a terra 32, per un totale di 120 punti nel torneo. Menzione d’onore per Geerties, che ha saputo sostituir egregiamente una spenta Sylla. 15:03 Finalmente, dopo tante finali, le Pantere sono riuscite a vincere un titolo internazionale che, probabilmente, si meritavano già da tanto tempo. 15:01 Al di là della grandezza di Egonu,si è dimostrata una squadra, tutto ha funzionato al meglio, dalle difese di De Gennaro, alla regia ...

