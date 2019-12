LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 18-20 | Finale Mondiale per club 2019 volley in

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER21-22 EGONU IS ON FIRE, DIAGONALE NEI TRE METRI DA SECONDA LINEA!! 20-22 Strano errore in difesa di De Gennaro. 20-21 PARALLELA MOSTRUOSA DI EGONU, -1! 19-21 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic. 18-21 Parziale di 2-13… 18-21 Boskovic si sblocca pure in attacco adesso. 18-20 Kim ancora a segno da posto quattro. 18-19 Ancora un servizio vincente della serba, mamma mia. 18-18 Ace di Boskovic, i problemi partono da una ricezione deficitaria. 18-17 Muro di Arici su Hill, il meccanismo si è inceppato. 18-16 Mani-out di Kim, che sfrutta il muro scomposto di De Kruijf, -2. 18-15 Kim è in palla adesso, diagonale lunga questa volta. 18-14 Bene Egonu, che va molto in alto. 17-14 Diagonale nei due ...

