LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 16-8 | Finale Mondiale per club 2019 volley in

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER16-10 Sbaglia Egonu, non bisogna assolutamente abbassare il ritmo. 16-9 Boskovic chiude una palla vacante. 16-8 MUROOOOOOOO DI FOLIE SU BOSKOVIC! Andiamo al time-out tecnico con 8 punti di vantaggio. 15-8 Problemi a un dito per Natalia. 15-8 MANI-OUT DI HILL, E' UNA SINFONIA LA META'-CAMPO ITALIANA! 14-8 Pipe di Hill, ottima finta di Folie. 13-8 Natalia la mette giù, ma deve attaccare quattro volte per mettere la palla a terra. 13-7 Questa volta schiaccia direttamente in rete l'opposto serbo, voliamo a +6. 12-7 Boskovic sparacchia fuori da seconda linea, mamma mia… 11-7 PIPE DI HILL,PRENDE DI TUTTO IN DIFESAAAA!! 10-7 ACE DI WOLOSZ E SI TORNA A +3! 9-7 Parallela ...

