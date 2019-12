LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 1-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER18-14 Parallela interna di Boskovic da posto quattro. 18-13 STAMPATONAAAA DI HILL SU NATALIA, SHOW DI!!! 17-13 ACEEEEE DI GEERTIES! 16-13 Egonu sta mantenendo un rendimento in attacco assurdo. 15-13 Doppio cambio per le turche. 15-13 Diagonale di Natalia, non può nulla in difesa Hill. 15-12 MUROOOOOOO DI FOLIEEE SU NATALIA, ANDIAMO!! 14-12 Boskovic pesta la linea dei tre metri. 13-12 Pallonetto di Natalia, la nostra difesa è molto lunga. 13-11 PARALLELA DI EGONU SUI NOVE METRI, BREAK! 12-11 MUROOOOO DI DE KRUIJF SU BOSKOVIC! 11-11 Ace di Kim su Hill, parità. 11-10 Kim sfonda sulle mani del muro di Wolosz. 11-9 Egonu la piazza nell’angolo di posto uno. 10-9 Pipe di Natalia, le turche ...

