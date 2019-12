LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 1-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER14:02 La reazione che ci si aspettava è arrivata, in questo momento Egonu sta annichilendo Boskovic in attacco. 25-14 SI CHIUDE CON UNA VELOCE DI DE KRUIJF, 1-1! 24-14 Parte un aquilone in attacco alla regista americana, 10 set-point! 23-14 Scambio pazzesco che si conclude con un pallonetto di Lloyd, De Gennaro ha preso di tutto. 23-13 Egonu vince il contrasto a rete con Lloyd. 22-13 Primo tempo dietro per Arici. 22-12 MURO DI WOLOSZ SU NATALIA! 21-12 Parallela interna di Boskovic. 21-11 Pipe di gran classe per Natalia. 21-10 Diagonale di forza per Geerties, che è entrata bene in partita. 20-10 Invasione a rete di Kim. 19-10 STAMPATONAAAAA DI DE KRUIJF SU BOSKOVIC! 18-10 MUROOOOO DI GEERTIES SU ...

