LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 1-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER10-8 Accompagnata per De Kruijf, peccato. 10-7 Pallonetto lungo per Egonu, che adesso varia anche il colpo. 9-7 Boskovic deve attaccare tre volte per mettere la palla a terra, che consistenza in difesa per. 9-6 Folie stampa una sette nei due metri, ottimo. 8-6 Ancora Gibbemeyer, la sua fast ci punisce. 8-5 Pipe di Hill, regia della polacca enciclopedica. 7-5 Fast appoggiata di Gibbemeyer. 7-4 ACE DI WOLOSZ! 6-4 Pallonetto di seconda intenzione per Wolosz, che classe. 5-4 Arici mette giù una palla vacante, ma bene l’Imoco che sta difendendo molto. 5-3 Pipe di Egonu, che prende l’ascensore e saluta tutte dall’alto. 4-3 Pallonetto millimetrico di Kim. 4-2 Mani-out di Egonu, che ...

zazoomnews : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 0-0 Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: parte la rincorsa al titol… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 8-6 Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: pallavolo stellare in ques… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 18-20 Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: blackout per l’Imoco -… -