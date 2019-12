LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 0-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER5-3 Mani-out di Egonu, ottavo punto in attacco per lei. 4-3 Kim trova l’angolo di posto cinque in attacco. 4-2 Pallonetto di seconda intenzione per Wolosz. 3-2 Natalia non sbaglia due volte di fila. 3-1 Contrasto a rete vinto da Sylla, invasione aerea di Lloyd. 2-1 Sbaglia Natalia da posto due. 1-1 In rete il servizio di Lloyd. 0-1 Si riparte con uno scambio combattuto, Natalia conclude con una diagonale assurda. 13:35 L’Imoco non è riuscita ad essere cinica quando serviva, non possiamo permetterci di sciupare otto punti di vantaggio e un parziale di 2-13 non è accettabile a questilli. Adesso bisogna resettare e ripartire con la stessa grinta mostrata all’inizio del primo ...

infoitsport : LIVE - Conegliano-Eczacibasi Istanbul, finale Mondiale per club 2019 (DIRETTA) - OA_Sport : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul, Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: Egonu e compagne per lo scett… - infoitsport : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul, Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: Egonu e compagne per lo scett… -