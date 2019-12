LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 0-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) 17-10 Egonu è incontenibile questa sera. 16-10 Boskovic mette a terra una palla molto complicata da posto tre. 16-9 Muro di Gibbemeyer su Hill, tempismo non perfetto. 16-8 IN RETE L'ATTACCO DI NATALIA! 15-8 ACE DI EGONU, EGONU, EGONU! 14-7 Ancora un errore di Godze. 13-7 Hill mette giù un chiodo in mezzo al campo. 12-7 Sbaglia il servizio Folie. 12-6 Invasione a rete di Gamze. 11-6 EGONU METTE A TERRA UNA PALLA ALZATA DAI 10 METRI, UNA DIFFICOLTA' ENORMEEEE! 10-6 Ace di Kim su Sylla, entra Geerties al suo posto. 10-5 Pipe di Natalia. 10-4 Doppio cambio per le turche. 10-4 EGONU IS ON FIRE! 9-4 Egonu sfrutta un errore in ricezione di Natalia! 8-4 EGONU ABBATTE TUTTE COME BIRILLI, +4! 7-4 MURO ...

