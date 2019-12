LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 0-0 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER2-0 Ancora primo tempo di Folie, break! 1-0 Si parte subito con uno scambio pazzesco chiuso da Folie. 12:59 L’scenderà invece in campo con: Lloyd, Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Arici e Akoz. 12:58 Questo il sestetto di: Egonu, Wolosz, Sylla, Hill, De Kruijf, Folie e De Gennaro. 12:56 Il gioco dell’è nettamente più lento, Lloyd si affiderà molto a Kim, Boskovic e Natalia, tutte e tre attaccanti di palla alta; le Pantere dovranno arrivare con il tempo giusto a muro, fondamentale determinante per la fase break. 12:53 L’imoco non potrà fare a meno del gioco spumeggiante di Wolosz, ricevere bene sarà fondamentale per poter permettere alla regista ...

OA_Sport : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul, Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: Egonu e compagne per lo scett… - infoitsport : LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul, Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: Egonu e compagne per lo scett… - infoitsport : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le pantere si agg… -