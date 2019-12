LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA | si

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 SESTETTO TITOLARE: Cachopa-Evandro Guerra, Conte-Perrin, Isac Santos-Otavio. 16.26 SESTETTO TITOLARE: Bruninho-Rychlicki, Juantorena-Leal, Simon-Mieniek, Balaso. 16.24 Ilgioca in casa ma il palazzetto di Betim non è pieno, questo è un bene per. 16.22 Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, emozionante, appassionante e aperta a qualsiasi risultato anche sesembra partire favorita. 16.20 Dieci minuti all’inizio della partita, le squadre stanno completando il riscaldamento. 16.18 Ilpuò puntare sull’opposto Evandro Guerra, sul martello Facundo Conte, sul centrale Isac Santos. 16.16si affiderà agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, al palleggiatore Bruninho, ai centrali Simon e Bieniek, all’opposto ...

