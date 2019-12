LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alladidelperdimaschile. La Lube scenderà in campo a Betim (Brasile) per andare a caccia del primo titolo iridato della sua gloriosa storia e partirà con i favori del pronostico ma di fronte si troverà un temibile avversaria che avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e che sa come vincere queste partite visto che in bacheca hanno già tre Mondiali. I Campioni d’Europa hanno perso le ultime due finali disputate in questa kermesse e sperano che il terzo tentativo sia quello buono per alzare al cielo il trofeo, dovranno fare i conti con gli arrembanti padroni di casa che in semihanno liquidato lo Zenit Kazan mentre i marchigiani hanno svolto il compitino contro il modesto Al ...

