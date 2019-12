LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA | 16-15

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-16 Andiamoooooooo! Invasione di Otavio sul pallonetto della Pantera,si riprende il break al termine di uno scambio tiratissimo e molto confuso. 17-16 Leaaaaaaaaaal! Aquilone all’incrocio! Colpo spettacolare dopo una super ricezione di Juantorena. 16-16 Il lussemburghese torna in battuta e sbaglia: quinto errore della Lube nel fondamentale in questo primo set. 16-15 Staffilata di Rychlicki che salta sopra al muro.avanti di un punto al secondo time-out tecnico. 15-15 Simon però sbaglia ancora in battuta. 15-14 Questa volta Conte sbaglia il servizio. 14-14 Ace di Conte. Juantorena sbaglia in ricezione e il pallone sfugge via. 14-13 Diagonale di Conte, si va avanti punto a punto ma per il momento il cambiopalla dinon sbaglia. 14-12 Juantorenaaaaa! Attacco forzato su alzata di Balaso ma è un punto ...

