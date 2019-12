LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 3-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA | LUBE

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Osmany Juantorena, al quintoin carriera, alza al cielo il trofeo. Il premio MVP dovrebbe invece andare a Yoandy Leal. Ilrimane in Italia, dodici mesi fa aveva vinto Trento battendoin. Strepitosa doppietta della nostra pallavolo, nel primo pomeriggio Conegliano aveva vinto ilfemminile.3-1. Lasale sul tetto del pianeta e conquista il primo titolo iridato della sua storia. Campioni d’Italia, Campioni d’Europa, Campioni del Modno. Ilè indimenticabile per i cucinieri! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!ha vinto ilper! 25-21 LEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL! ...

zazoomnews : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 2-1 Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: 13-10 la Lube vuole il trofeo -… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 1-1 Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: 14-12 Lube avanti nel terzo set… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA: 16-15 battaglia nel primo set -… -