LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 2-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA | la

5-4 A segno il primo tempo di Isac. 5-3 Servizio lungo di Cachopa. 4-3 Erroraccio in contrattacco di Juantorena, era un'occasione d'oro per allungare. 4-2 Altro errore di Evandro Guerra! Break di! Ora non bisogna più voltarsi indietro. 3-2 Aquilone lungo di Evandro Guerra. 2-2 Ottimo mani fuori di Rychlicki dopo un'ottima difesa di Marchisio e una buona alzata di Juantorena. 1-2 Juantorena accorcia le distanze con una staffilata in diagonale. 0-2 Due aces consecutivi di Otavio. INIZIA IL QUARTO SET.2-1. 31-19 OSMANYYYYYYYYYYY! PANTERONE DELLA GIUNGLA BRASILIANA! Taglia fuori tutta la difesa avversaria, palla a terra. JUANTORENA SEGNA IL PUNTO,vince il terzo set! 30-29 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAL! Fa tutto da solo! Ora set-point per ...

