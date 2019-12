LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 2-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 Corta la battuta di Simon, non ci voleva. 14-11 Altro errore in battuta dei brasiliani, ora sono molto imprecisi.deve chiudere i conti! 13-11 Ancora primo tempo di Isac, sta tenendo a galla il. 13-10 MUROOOOOOOOOO! Evandro Guerra non passa, stampatone di Rychlicki. 12-10 Imprendibile primo tempo di Isac. 12-9 Sìììì! Evandro Guerra sbaglia la parallela, nuovo +3 per. 11-9 Otavio ricambia il favore battendo in rete. 10-9 Lungo il servizio di Bieniek. 10-8 Precisissima staffilata di Juantorena all’angolino. 9-8 Non riesce il muro sul primo tempo di Otavio. 8-7 Impeccabile block-out di Evandro Guerra. 8-6 Bravissimo Leal a giocare sul muro avversario,avanti di due punti al primo time-out tecnico. 7-6 Giù il primo tempo di Otavio. 7-5 Questa volta Simon serve in rete. 7-4 SIIIIIIIIIII! Sassata ...

