LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 1-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-13 Juantorena è impeccabile, incontenibile in attacco in questo frangente. 14-13 Battuta lunga di Leal. 14-12 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAL! Fondamentale! Break di. 13-12 Isac serve in rete. Che battaglia punto a punto, questo set è fondamentale per le dinamiche dell’intera. 12-12 Primo tempo di Isac, peccato perché Balaso e Juantorena non si sono intesi in copertura. TOCCO DEL MURO! GIRATO IL PUNTO. 12-11 per. 11-12 Leal forza il colpo, questa volta il suo diagonale è largo. Ma De Giorgi chiama il check. 11-11 Primo tempo di Isac. 11-10 Ancora Leal! Ora Bruninho lo sta chiamando in causa con continuità, c’è bisogno dello schiacciatore. 10-10 Juantorena serve in rete. 10-9 LEAAAAAAAAAL! Diagonale perfetto! Primo vantaggio nel set per. 9-9 Otavio ...

