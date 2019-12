LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 1-0 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA | Lube

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 MUROOOOOOOOOOOOO! Juantorena inchioda Evandro Guerra! 3-3 Conte rovina tutto con un servizio completamente sbagliato. 2-3 Diagonale indifendibile di Conte. 2-2 Juantorena sfonda il muro ma bravissimi Balaso in difesa e Bruninho con un’alzata dietro di spessore. 1-2 Bravo Facundo Conte a giocare sulle mani del muro. 1-1 Fuori di poco il servizio di Simon. 1-0 Rychlicki inizia alla grande. INIZIA IL SECONDO SET.1-0.HA VINTO IL PRIMO SET. 25-23 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! SIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON! L’HA RISOLTA IL COLOSSO CUBANO! 24-23 SIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON! Primo tempo. Spettacolare Balaso in ricezione, mezzo punto è suo. Set-point per. 23-23 Evandro Guerra sulle mani del muro. Pareggio… 23-22 Impeccabile primo tempo di Isac. 23-21 Finalmente Luan sbaglia il ...

