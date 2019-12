LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 1-0 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-12 Filipe attacca una sassata addosso a Leal, nuova parità. 12-11 Juantorenaaaaaaaaaa! La piazza con un super diagonale cosmico dopo una lunga azione, i Campioni d’Italia non mollano mai. 11-11 La botta di Leal non va a segno dai nove metri, ottavo errore nel fondamentale per la Lube. 11-10 Battuta lunga di Conte. 10-10 Primo tempo di Isac, pareggio. Che battaglia… 10-9 Facundo Conte passa in mezzo alle mani del muro. 10-8 Primo tempo di Bieniek col tocco del muro avversario, è servito il video-check per confermarlo. 9-8 Pasticcio difensivo dei biancorossi, bagher rovesciato di Bruninho che va a fulorete e Isac chiude di prima intenzione. 9-7 La Lube sfrutta un errore al servizio degli avversari per restare avanti di due. 8-7 Evando Guerra attacca dai cinque metri e la mette giù su alzata di Lukinha, super colpo del ...

