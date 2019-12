LIVE Brindisi-Dinamo Sassari | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match e dove vederlo in tv e streaming La presentazione della 12^ giornata diA Buongiorno e benvenuti allatestuale di Happy Casa, match valido per la dodicesima giornata delladi. Al “PalaPentassuglia” va in scena una partita molto sentita tra due formazioni che si trovano appaiate in classifica al secondo posto a quota 14 punti: vincere vuol dire continuare l’inseguimento alla Virtus Bologna capolista. Entrambe provengono da brucianti sconfitte in Champions League: i salentini si sono arresi a Saragozza dopo due tempi supplementari, mentre i sardi sono stati battuti a domicilio dal Manresa per un solo punto. La squadra allenata da Francesco Vitucci dovrà fare a meno di Kelvin Martin, fermatosi proprio contro Saragozza per un serio ...

BrindisiMag : Il Brindisi batte l'Agropoli, seconda vittoria consecutiva per i biancazzurri. Rileggi il… - fiorella_deluca : RT @GDG_Roma: Il 12 Dicembre, #GDGRoma ospiterà il '#Flutter Viewing Party' ??????: @rihanna_ke sarà a New York e ci parlerà *LIVE* delle novi… - GallenoGiovanna : RT @GDG_Roma: Il 12 Dicembre, #GDGRoma ospiterà il '#Flutter Viewing Party' ??????: @rihanna_ke sarà a New York e ci parlerà *LIVE* delle novi… -