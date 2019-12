LIVE Brindisi-Dinamo Sassari 50-47 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | ritmi altissimi

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-49 2/2 di Evans dalla lunetta. 50-47 STOPPATA DI BROWN! CADE EVANS. 50-47continua a comandare il match. 48-47 Bravissimo Evans che aggiusta la posizione e tira da dentro l’area. 48-45 THOMPSON DA TRE! LA SECONDA DEL MATCH! 45-45 Evans al ferro. 45-43 Bravissimo Thompson ad innescare Banks per il +2. 43-43pareggia con Bilan. 43-41 Ancorache ha cambiato marcia dopo un buon secondo quarto. 41-41 Pareggio didal centro dell’area. 41-39 Comincia benecon Stone. 39-39 SI RIPARTE! INIZIO TERZO QUARTO 17.49 Grande partita al PalaPentassuglia, con continui cambi di ritmo e di punteggio. Sugli scudi Bilan e Stone, che stanno guidando gli attacchi delle due squadre in modo magistrale: parità perfetta all’intervallo lungo. FINE SECONDO QUARTO 39-39 GENTILE! MAGIA SULLA SIRENA! Parità ...

