LIVE Brindisi-Dinamo Sassari 39-39 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | show alla

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Grande partita al PalaPentassuglia, con continui cambi di ritmo e di punteggio. Sugli scudi Bilan e Stone, che stanno guidando gli attacchi delle due squadre in modo magistrale: parità perfetta all’intervallo lungo. FINE SECONDO QUARTO 39-39 GENTILE! MAGIA SULLA SIRENA! Parità perfetta. 39-37 TRIPLA DI THOMPSON! La tredicesima del campionato. 36-37 Pierre realizza dal centro area. 36-35 1/2 di Iannuzzi dlunetta. 35-35 Time-out. 35-35 Fallo di Evans ed altro libero piazzato da Stone. 34-35 2/2 di Stone. 32-35 Serpenteggia Vitali e piazza il +3. 32-33 Tecnico perche ne approfitta. 32-32 Bilan in difficoltà in difesa e viene bucato: parità di. 30-32 VITALI! BLITZ DIFENSIVO E TRIPLA! 30-29 STOPPATA DI IANNUZZI! Grande giocata su Bilan. 30-28si porta a -2: grande partita in Puglia. 30-26 ...

zazoomblog : LIVE Brindisi-Dinamo Sassari 10-12 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: equilibrio in Puglia! - #Brindisi-Dinamo… - OA_Sport : LIVE Brindisi-Dinamo Sassari, Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - davidilham01 : ITALY Lega A Standings 22:30 Pesaro vs Olimpia Milano 23:00 Brindisi vs Sassari 23:00 Cantu vs Varese link: -