LIVE Brindisi-Dinamo Sassari 10-12 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | equilibrio in

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-12 Thompson! Dopo aver rubato palla si invola a canestro. 10-12 Di nuovo avantisotto canestro. 10-10 Penetra Stone dopo il recupero di palla: parità. 8-10 Buon colpo di Pierre per. 8-8 Banks! Due canestri di fila dopo lo scambio con Brown. 4-8 Colpo di Evans da due dopo il passaggio di Spissu a liberarlo. 4-6 Giocata di Bilan edi nuovo avanti! 4-4 Thompson!non si lascia scappare i sardi. 2-4 Pierre da dentro l’area non sbaglia. 2-2 Stone arriva a ferro! Parità. 0-2 È di Bilan il primo canestro del match! 0-0 Si comincia! PALLA A DUE! INIZIO PRIMO QUARTO 16.59 Ultimato il riscaldamento in Puglia. 16.57 Tutto pronto aper l’inizio del match! 16.55 Stanno giocando Pesaro e Milano in questo momento: l’Armani Exchange sta vincendo 19-16 nel secondo quarto. 16.53 PalaPentassuglia ...

