LIVE Bologna-Milan 2-3 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | seconda vittoria di fila per

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41che gioca un ottima partita per 70 minuti poi scende di ritmo e unnon perfetto mette pressione sul finale, che comunque non cambierà. 95′ Fine della partita,2-3. 94′ Castillejo supera un avversario e prova il tiro, palla oltre la traversa. 92′tutto in avanti alla ricerca del disperato pareggio finale. 90′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 88′che prova a tenere il pallone per far passare i minuti fino alla fine della partita. 87′ Nell’azione deldi rigore ammoniti Santander e Romagnoli per proteste. 86′ Esce Calhanoglu ed entra Castillejo per il. 85′ Gooooooooooooooooooooooool, Sansoneeeeeeeeeeeeeeeeee, spiazza Donnarumma con un tiro forte e preciso,2-3. 84′di RIGORE per il! 83′ ...

