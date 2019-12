LIVE Bologna-Milan 1-2 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′ Dzemaili passa a centrocampo accanto a Poli. 46′ Fuori Schouten e dentro Svanberg per ilil! 21.35 Partita che viaggia su ritmi lenti e ilne approfitta gestendo il pallone trovando il rigore prima segnato da Piatek e il raddoppio con Theo Hernández, lo stesso giocatore spagnolo poi accorcerà le distanze con un fortunoso autogol per il. A tra poco per il! 45′ Finisce il primo1-2. 44′ Non ci saranno minuti di recupero. 42′ Theo Hernández colpisce in modo fortuito Poli che resta a terra. 40′ Gooooooooooooooooooooooooool, Autogol di Theo Hernández, che sud’angolo tocca con la coscia e mette nella propria porta,1-2. 38′ Dzemaili prova a lanciare Palacio ma sbaglia completamente la ...

acmilan : ??? Coach Pioli's press conference ahead of #BolognaMilan is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Piol… - matteosalvinimi : Qui Bologna. Siamo pronti a liberare l’Emilia-Romagna con @BorgonzoniPres e la Lega. Seguiteci in diretta!… - gilnar76 : Bologna-#Milan 1-2: al via la ripresa, subito un cambio per i rossoblù LIVE #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -