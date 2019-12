LIVE Bologna-Milan 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | si parte al Dall’Ara!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Entrano in campo le due squadre, tra poco si. 20.39 Mancano solamente sei minuti all’inizio della partita. 20.36 Ilha perso ben 10 punti da situazione di vantaggio, record negativo nellaA in corso; in tutto lo scorso campionato i rossoblù ne persero 13. 20.33 Ilè la squadra che ha guadagnato più punti con i propri gol realizzati negli ultimi 15 minuti di gioco in questaA (nove). 20.30 Ecco immagini social dadel: The lads are all warmed up