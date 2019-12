LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | Svezia | Norvegia e

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Roeiseland e Oeberg hanno lasciato sul posto Preuss, che è restata in compagnia di Haecki a una decina di secondi di distacco. 16.26 Wierer cambia decima a 1’26! L’altoatesina ha guadagnato quasi un minuto sulla testa della corsa!! Ora tocca a Federica Sanfilippo. 16.25 Ultimo cambio, Hanna Oeberg comincia i 6km con 2 secondi sulladi Roeiseland e 3 sulla Germania di Preuss. Svizzera a 6″6 con Haecki. 16.23 VOLA ECKHOFF!! Cosa sta facendo! La Norvegese sta andando a prendere Brorssson, trascinandosi dietro la Germania con una Hinz commovente, al di là dei due errori. 16.22 Brorsson allunga su Aita Gasparin mentre Eckhoff con la moto riprende Hinz ed ha dimezzato da 26 a 13 il ritardo ai 4.8km. 16.20 Altro zero di Wierer, IMPRESSIONANTE. Il decimo posto della Rep. Ceca è ora vicino. 16.18 Lavola via ...

