Limatola | Cuomo annuncia | “Workshop per insegnanti di italiano negli Usa”

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Una serie di workshop volti allo sviluppo professionale partiranno da febbraio per glidi lingua italiana ‘AP’Stati Uniti dove è stato siglato un accordo tra la Italian Language Foundation (ILF) di New York, che promuove la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, e l’Ambasciata d’Italia a Washington. Lo hanno reso noto i vertici della ILF, presieduta da Margaret, e dal chairmain Louis Tallarini, in un messaggio che è stato diffuso in occasione dell’evento “Italia-Usa, uniti nelle tradizioni” a(Benevento) promosso dal Comune, retto dal sindaco Domenico Parisi. “Questi workshop – si afferma nel messaggio – daranno agliinformazioni sugli aggiornamenti del corso e dell’esame 2019-20 e sulle nuove risorse ...

