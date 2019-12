Libero | il Napoli ha perso mezzo anno | doveva vendere i vecchi leader

Libero : il Napoli è concentrato non sul campo ma su quello che accade negli uffici della società : Su Libero, Andrea Scaglia scrive della giornata di campionato appena trascorsa e si sofferma anche sul Napoli. La sconfitta contro il Bologna mostra che la squadra è più concentrata sulla questione delle multe e delle possibili cause in tribunale in cui può portarla la società che sul campo. La schizofrenia del Napoli è evidente e diventa preoccupante anche lo scarso pubblico presente al San Paolo. “Discorso a parte merita il Napoli. La ...

Libero : il Napoli mostra l’orgoglio. Ancelotti getta le basi per la rinascita in campionato : Ieri sono arrivate le prime raccomandate ai calciatori del Napoli. In quelle buste c’erano le multe imposte dalla società per l’ammutinamento. Eppure proprio ieri, scrive Gabriele Galluccio su Libero, la squadra ha mostrato “almeno l’orgoglio e fa un figurone a Liverpool”. Il Napoli va addirittura vicino a portare a casa la vittoria. Ma poi il Liverpool pareggia, recupera da grande squadra anche senza brillare. La squadra di ...

Libero : il malessere del Napoli è partito da Mertens e Callejon. Raiola lavora per portare via Insigne : Su Libero, Gabriele Galluccio affronta la questione della crisi del Napoli. E delle raccomandate inviate da De Laurentiis contenenti l’importo delle multe comminate ai calciatori ammutinati. Multe che arrivano al 25% dello stipendio lordo di ottobre e nel caso di Allan al 50% per le offese rivolte a Edo De Laurentiis dal brasiliano. Scrive il quotidiano: “E dire che il brasiliano, seppur tra gli artefici dell’ammutinamento, è stato ...

Libero : il Napoli deve sporcarsi le mani - sopportare critiche e malcontento : Il Napoli di Ancelotti non ha meno qualità di Juventus e Inter, scrive Claudio Savelli su Libero. Il problema è che rispetto alle due squadre che sono in vetta alla classifica è meno solida. Savelli scrive che la squadra: “È scivolata in una spirale di negatività da cui non riesce a risalire, è come se si fosse scollata dal suo campionato, sembra quasi disinteressata. Il problema ora è che deve ricalibrarsi su altri obiettivi, sporcarsi le ...

Libero : Mancini ha permesso a Insigne di scacciare i turbamenti portati con sé da Napoli : In genere i giocatori cercano di fare bene nei rispettivi club di appartenenza per poi sperare di essere convocati in Nazionale, scrive Gabriele Galluccio su Libero. Ma capita che, invece, calciatori che nei loro club finiscono ai margini o vivono periodi di crisi, in Nazionale rinascano. E’ il caso di Florenzi, ad esempio, che è stato spedito in panchina 6 volte di fila da Fonseca, scavalcato da Spinazzola e Santon nelle gerarchie, mentre ...

Libero : il Napoli di Ancelotti ha interrotto il percorso di crescita cominciato con Benitez : Scene da film horror quelle che descrive Libero, con le famiglie dei calciatori del Napoli in fuga dopo le contestazioni dei tifosi e le due rapine ai danni della moglie di Allan e Zielinski. Tutto frutto della situazione di crisi dei risultati che la squadra attraversa, ma soprattutto dell’ammutinamento nei confronti della decisione del presidente di andare in ritiro prima della gara contro il Genoa. Un momento buio, forse il più buoi ...

Libero : del caos Napoli beneficerà De Laurentiis. Potrà vendere i calciatori in scadenza che chiedono troppo per il rinnovo : Libero racconta di un Napoli “sempre più nel caos”, con una parte della rosa che “ha rotto con Ancelotti (ormai al capolinea della sua avventura partenopea: a fine stagione saluterà), non più considerato il condottiero e sergente di ferro dei tempi d’oro”. Di questa delicata situazione, scrive il quotidiano, beneficerà sul lungo periodo il presidente De Laurentiis “che Potrà disfarsi di quei calciatori ormai a fine ...

Libero : a Napoli tutti contro tutti. Legittima la scelta di De Laurentiis. Ancelotti ne esce rafforzato ma adesso si tirerà a campare : A Napoli si teme che il giocattolo si sia rotto, scrive Gabriele Galluccio su Libero. “I tempi recenti del patto sarriano sono già motivo di nostalgia: il gruppo di calciatori è lo stesso, addirittura rinvigorito da forze fresche e di qualità, eppure il bel gioco è ormai un lontano ricordo, così come la costanza di risultati”. La squadra arranca in campionato, non vince da quattro partite ed è distaccata ormai in doppia cifra da ...

Libero : uno spettacolare Napoli-Atalanta finisce in caciara a causa del Var : “Meno male che la Var doveva espellere le polemiche velenose dalla serie A. E invece proprio la tecnologia fa sì che un Napoli-Atalanta spettacolare finisca in caciara” E’ il commento di Gabriele Galluccio su Libero. Una partita dominata dai padroni di casa, scrive, che fin dall’inizio impongono un ritmo infernale. Che però finisce con il presidente De Laurentiis che definisce una “cafonata” l’espulsione di Ancelotti e se ...

Libero : Napoli-Atalanta - tutti i rischi sono per la squadra di Ancelotti : Al San Paolo arriva l’Atalanta che tanto somiglia al Leicester, scrive Libero. Una partita che potenzialmente potrebbe spaccare il campionato e in cui i rischi più grandi sono quelli del Napoli. Se la squadra di Ancelotti dovesse vincere, andrebbe a -6 e si assicurerebbero il terzo posto in classifica, agguantando la Juve in attesa della sfida con il Genoa delle 21. Soprattutto, potrebbe scavare un solco importante tra le squadre in lotta ...

Libero : Ancelotti sbaglia formazione ma il ribelle Insigne corregge l’errore e sballa il Napoli : Una “partita elettrizzante, in pieno stile europeo”, scrive Libero in merito alla partita giocata ieri dal Napoli contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Decisivi, per il risultato a favore degli azzurri, i veterani Mertens e Insigne. Il capitano subentra dalla panchina correggendo l’errore di formazione di Ancelotti. Il tecnico gli aveva preferito l’evanescente Lozano relegandolo in panchina. “Il Salisburgo non ...