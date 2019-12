Leader birmana si difende sui Rohingya

Aung San Suu Kyi sarà alla Corte penale internazionale dell'Onu all'Aia martedì perre sé stessa e il suo Paese dall'accusa di 'genocidio' nei confronti della minoranza musulmana dei. Una vicenda che ha offuscato l'immagine mondiale della donna-simbolo che aveva resistito alla dittatura militare, vincendo il Nobel per la Pace. L'Onu accusa il Myanmar (ex Birmania) di pulizia etnica: in fuga 740mila persone in Bangladesh. San Suu Kyi è consigliere di Stato del Myanmar e ministro Affari Esteri e del Presidente.(Di lunedì 9 dicembre 2019)