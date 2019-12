Le Sardine aprono a Francesca Pascale | Sartori | «Benvenuto chiunque si discosti dal

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Mattia Santori, il portavoce delle, il movimento nato spontaneamente a Bologna e diffusosi in tutta Italia, ha aperto anche all’adesione di, la compagna di Silvio Berlusconi, che in un’intervista all’HuffPost aveva detto di stare dalla loro parte, dalla parte di chi scende in piazza e si contrappone al linguaggio d’odio. Laprobabilmente prenderà parte alla manifestazione nazionale dellea Roma, il 14 dicembre, perché in questo movimento trova quella carica «di libertà che fu propria della rivoluzione liberale di Berlusconi». «Non abbiamo bandiere proprio perché accettiamovoglia prendere posizione contro la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra. Rimane il fatto che in Emilia-Romagna, e non solo, Forza Italia è alleata proprio con i principali artefici di questa retorica. Ma se ...

GianluSag : E PURE LE SARDINE OSSEQUIANO IL PATTO DEL NAZARENO. Si dichiarano 'aperte a tutti', le sardine, purché rifiutino i… - iziorey : @francescatotolo @AMorelliMilano Ecco chi sono le #Sardine aprono la bocca senza aver collegato il cervello, sono s… -