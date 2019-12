Le «false» prime case per evadere l’Imu?  In Italia sono 135 mila Tanti i divorzi

corriere

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dal mancato versamento del, che si paga sulle seconde, il governo stima una perdita di 200 milioni di euro. Per gli avvocati matrimonialisti il 7% delle separazioni serve solo a frodare il Fisco. La sentenza della Cassazione che «aiuta» i Comuni

Daniele_Manca : Le «false» prime case per evadere l’Imu? In Italia sarebbero circa 135 mila, ?@lorenzosalvia? @l_Economia (oggi in… - mipiace17 : Come si fa a dire di essere a favore della famiglia e poi fare queste leggi? Chi si sposa più?? Le «false» prime c… - autocostruttore : Le «false» prime case per evadere l’Imu: in Italia sono circa 135 milaFinti divorzi per frodare il Fisco -