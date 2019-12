Lazio | Inzaghi | «Siamo sempre sul pezzo» VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019), misterha commentato la vittoria di ieri sera contro la Juventus terminata con il punteggio di 3-1 Tanti spunti dalla gara di ieri trae Juventus. I biancocelesti hanno vinto il match per 3-1 e al termine della gara misterha commentato il match in conferenza stampa. «stati molto bravi.presenti. Sapevamo che con la Juve avremmo dovuto soffrire ma non abbiamo mai mollato la presa. Abbiamo vinto meritatamente questa partita. Ci godiamo queste serate sapendo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta. Merito dei ragazzi che dannoil loro massimo anche nelle sconfitte. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni ma dobbiamo rimanere concentrati». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Lazio, #Inzaghi: 'Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma non ci accontentiamo' - CorSport : #Inzaghi: '#Lazio al top. #Scudetto? Non ci accontentiamo' - tuttosport : #Lazio, #Inzaghi: '#Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi' ?? -