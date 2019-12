Lazio | Inzaghi | «Che gioia | vittoria che mancava da 16 anni!» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’allenatore della, Simone, parla dopo la bellaottenuta contro la Juventus: le sue parole Simoneesalta la sua squadra dopo la bellacontro la Juventus. Ecco le parole del tecnico dellaa DAZN. «Sono convinto di questa squadra. Siamo in un ottimo momento. Dobbiamo essere ambiziosi, guardare avanti pensando che il calcio è questo. Siamo contenti di aver sfatato questo tabù: unqui con la Juvedal 2003, io me lo ricordo che ero in panchina. Siamo in un buon momento ma nel calcio i giudizi variano». Leggi su Calcionews24.com

